Woning gesloten na drugsvondst in Duizel

Een woning aan de Kerkakkers in Duizel is gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Burgemeester heeft het pand woensdag voor drie maanden dicht laten maken.

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De politie heeft in de woning verdovende middelen aangetroffen. Dat was aanleiding voor de burgemeester om het pand per direct te sluiten. Het gaat om een sluiting voor drie maanden.

De gemeente treedt samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst hard op tegen drugshandel. Politie en justitie zijn verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek en de schuldvraag.

De sluiting is onderdeel van een breder beleid om de veiligheid in de gemeente te waarborgen. Het aanpakken van drugshandel is volgens de gemeente essentieel om de leefbaarheid te beschermen.

Buurtbewoners worden aangemoedigd om verdachte situaties te melden. Signalen zoals afgeplakte ramen, sterke chemische geuren of ongewoon veel bezoek kunnen wijzen op illegale activiteiten. Meldingen kunnen anoniem worden gedaan via diverse kanalen.