Nieuw college geïnstalleerd in Eersel

De gemeente Eersel heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Met vier wethouders en een uitgebreidere gemeenteraad start de bestuursperiode met frisse energie.

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Met de installatie van het nieuwe college begint Eersel aan een nieuwe bestuursperiode. De groei van de gemeente en het toenemende aantal inwoners zorgen ervoor dat er nu vier wethouders aan de slag gaan. Eric Oosterbosch en Suzan Derks-Verdonschot (CDA), Ivonne Cune-Noten (VVD) en Paul van Boxtel (Eersel voor Morgen) vormen samen met burgemeester Wim Wouters het nieuwe college.

Het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord groeien’ vormt de basis voor de plannen van het college. De focus ligt op het bouwen aan een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Het college ziet mooie kansen en uitdagingen voor de komende jaren en begint met veel enthousiasme en betrokkenheid.

Uitbreiding gemeenteraad

Door de groei van het aantal inwoners is de gemeenteraad uitgebreid van zeventien naar negentien leden. Deze uitbreiding weerspiegelt de ontwikkeling van de gemeente. Nieuwe raadsleden zijn Ria Bernards-Kroot en Henny van Dooren-van Beers (CDA), Luca Goossens (VVD) en Karin Adams (Eersel voor Morgen). De verhouding tussen mannen en vrouwen in zowel het college als de raad is nu in balans.

Naast ervaren volksvertegenwoordigers nemen ook jonge raads- en commissieleden plaats in de gemeenteraad. Zij brengen nieuwe inzichten en energie mee, wat de lokale democratie versterkt. Volgens burgemeester Wouters zorgt juist de combinatie van ervaring en frisse ideeën voor een krachtig bestuur.

Afscheid van wethouders

Bij de start van de nieuwe bestuursperiode neemt Eersel ook afscheid van enkele wethouders. Eric Beex (ESA) was acht jaar wethouder en keert nu terug in de gemeenteraad. Anja van Hunsel en Jeanne Adriaans hebben zich korter ingezet, maar met grote betrokkenheid. Van Hunsel keert terug in de raad, terwijl Adriaans met pensioen gaat. Burgemeester Wouters spreekt zijn waardering uit voor hun inzet en resultaten.

Het nieuwe college en de gemeenteraad staan klaar voor de komende jaren. Met vertrouwen en energie zetten zij zich in voor de ontwikkeling van Eersel en de belangen van haar inwoners.