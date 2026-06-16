Gemeente Eersel en Samen Sterk pakken wildcrossen aan

Gemeente Eersel en Samen Sterk in Brabant voeren samen met het Motorcross Expert Team actie tegen wildcrossen in natuurgebieden. Het illegale motorcrossen zorgt voor overlast en schade.

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De gemeente Eersel en het netwerk Samen Sterk in Brabant (SSiB) willen het buitengebied veiliger maken en natuur beschermen. Ze krijgen hierbij hulp van het Motorcross Expert Team (MET). Dit gespecialiseerde team van groene boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, werkt samen met het Openbaar Ministerie om illegaal motorcrossen tegen te gaan.

Wildcrossen, oftewel motorcrossen in gebieden waar dat niet is toegestaan, leidt tot gevaarlijke situaties en overlast. Het rijden in natuurgebieden beschadigt bospaden en richt schade aan de natuur aan. Het is alleen toegestaan op openbare boswegen die speciaal hiervoor zijn opengesteld.

Strenge maatregelen

Wildcrossers die worden betrapt, kunnen rekenen op stevige maatregelen. Ze riskeren onder andere een boete op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en een bekeuring volgens artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Ook kan het motorvoertuig in beslag worden genomen.

Bovendien worden voertuig en bestuurder gecontroleerd, wat kan leiden tot extra boetes. Denk daarbij aan het ontbreken van een rijbewijs of het niet voldoen aan wettelijke eisen voor voertuigen. In sommige gevallen kan een schadeclaim worden opgelegd voor natuur- en milieuschade.

Samenwerking in Brabant

De handhavingsacties vinden niet alleen in Eersel plaats, maar ook in andere Brabantse gemeenten. De betrokken partijen hopen zo de overlast en schade door wildcrossen terug te dringen en het buitengebied toegankelijk en veilig te houden voor iedereen.