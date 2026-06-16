Eersel maakt bouwen eenvoudiger met natuurplan

De gemeente Eersel werkt aan een plan om bouwen en natuur slim te combineren. Door één vergunning voor het hele gebied te regelen, hoeven inwoners straks niet meer voor elke klus apart natuuronderzoek te doen.

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Het nieuwe SoortenManagementPlan (SMP) van Eersel moet zorgen voor een betere balans tussen bouwen en het beschermen van de natuur. In dit plan staat welke beschermde dieren er in de dorpen leven, waar ze zich bevinden en wat ze nodig hebben. Dit maakt het mogelijk om vooraf één gebiedsvergunning te regelen, waardoor bouw- en isolatieprojecten eenvoudiger en sneller uitgevoerd kunnen worden.

Om het SMP op te stellen, gaan natuuronderzoekers binnenkort op verschillende momenten van de dag op pad in alle dorpen van Eersel. Ze kijken onder andere naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze dieren, die vaak in spouwmuren, onder dakpannen of in gevels leven, zijn beschermd. Door hun leefgebied goed in kaart te brengen, ontstaat een helder overzicht van hun aanwezigheid en gebruik van de omgeving.

Sneller vergunningen regelen

Met de informatie uit het SMP kan de gemeente straks één vergunning voor het hele gebied regelen. Dit betekent dat er minder aparte natuuronderzoeken per woning nodig zijn. Hierdoor kunnen inwoners sneller starten met bouwprojecten, zoals het isoleren van hun huis of het uitvoeren van verbouwingen.

Bescherming van biodiversiteit

Naast het vereenvoudigen van procedures, blijft de bescherming van dieren een belangrijk onderdeel van het plan. Zo worden maatregelen genomen om leefplekken te behouden en nieuwe nestkasten te plaatsen. Dit draagt bij aan een natuurinclusieve aanpak en een gezondere biodiversiteit in Eersel.

Met het SoortenManagementPlan wil de gemeente Eersel bouwen en natuur slim combineren, zodat beide kunnen profiteren.