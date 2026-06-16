Raadsvergadering Alphen-Chaam op 25 juni

De gemeenteraad van Alphen-Chaam vergadert donderdag 25 juni in Chaam. De openbare bijeenkomst begint om half acht ’s avonds in cultureel centrum Taxandria. Op de agenda staan onder andere begrotingen van verbonden partijen en het benoemen van burgerraadsleden.

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De gemeenteraad vergadert jaarlijks in juni over de jaarstukken en voorlopige begrotingen van organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. Dit jaar bespreekt de raad onder meer stukken van de regio West-Brabant, Diamantgroep, ABG-organisatie en de ambulancevoorziening (RAV). Daarnaast wordt er gekeken naar de kaderbrieven van deze partijen, waarin richtlijnen voor de begroting van volgend jaar staan.

Ook het omgevingsplan voor Venweg 2 en Chaamseweg 26 in Alphen staat op de agenda, evenals het Programma Mobiliteit. Dat programma heeft als doel een verkeersveilige en bereikbare gemeente te creëren, zoals beschreven in de omgevingsvisie. Verder wordt er gesproken over de benoeming van nieuwe burgerraadsleden.

Openbare stukken

Belangstellenden kunnen de agenda en bijbehorende stukken vooraf online bekijken. De raad biedt inwoners daarnaast de mogelijkheid om tijdens de vergadering hun mening te geven over onderwerpen op de agenda. Dit kan via het zogenaamde spreekrecht. Voor meer informatie hierover kunnen mensen contact opnemen met de griffier.

De vergadering wordt ook live uitgezonden en is enkele dagen later terug te kijken of te luisteren. Hierbij kan men specifieke sprekers selecteren.