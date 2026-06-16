Advertentie
Aanvraag voor bouw weegbrug en loopbrug in Ulicoten
Vandaag om 10:01
De gemeente Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor bouw van een weegbrug, loopbrug en monsteropnamebordes aan de Molenstraat 10 in Ulicoten.
Op 11 juni 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag binnengekregen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een bordes voor monsteropname, een weegbrug en een loopbrug bij een bestaand gebouw aan de Molenstraat 10 in Ulicoten.
De aanvraag is alleen ter informatie gepubliceerd. Het is pas mogelijk om bezwaar te maken als de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning. Dat besluit wordt later ook bekendgemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie