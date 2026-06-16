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Ingetrokken vergunning voor kap van vijf bomen in Ulicoten
Vandaag om 10:01
De vergunningaanvraag voor het kappen van vijf bomen in Ulicoten is ingetrokken.
Een aanvraag om vijf bomen te kappen bij twee adressen aan de Dorpsstraat in Ulicoten is door de aanvrager zelf ingetrokken. Het gaat om de tuinen van Dorpsstraat 34 en Dorpsstraat 36.
De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Hierdoor wordt er geen kap uitgevoerd op de genoemde locaties.
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