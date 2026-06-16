Nieuwe woonvoorziening en renovatie kapel in Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor een nieuwe woonvoorziening en de renovatie van een kapel aan de Bredaseweg.

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De gemeente heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een nieuwe woonvoorziening en het verduurzamen van de kapel op de adressen Bredaseweg 41a en 39 in Baarle-Nassau. Het besluit is op 12 juni 2026 verzonden.

Bij de renovatie van de kapel wordt niet alleen gewerkt aan herstel, maar ook aan het verduurzamen van het gebouw. Dit betekent dat er maatregelen worden genomen om het energieverbruik te verminderen en het gebouw milieuvriendelijker te maken.