Aldi verhuist van Stationsstraat naar Industrieweg in Baarle-Nassau

De Aldi in Baarle-Nassau wordt verplaatst van de Stationsstraat naar de Industrieweg. Het omgevingsplan hiervoor is op 20 mei 2026 vastgesteld.

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Het nieuwe TAM-omgevingsplan regelt de verhuizing van de supermarkt van de Stationsstraat 29 naar de Industrieweg 3-5. De oude locatie aan de Stationsstraat wordt hierbij definitief geschrapt uit de bestemmingsplannen.

Het vastgestelde plan ligt van 16 juni tot en met 27 juli 2026 ter inzage. Belangstellenden kunnen het online bekijken via de website van de overheid met het bijbehorende identificatienummer. Ook is het plan op afspraak in te zien bij het gemeentehuis van Baarle-Nassau.

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval wordt het besluit pas van kracht na een uitspraak hierover.