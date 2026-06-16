Gilze en Rijen wijst parkeerplaatsen aan voor elektrische laadpalen

De gemeente Gilze en Rijen heeft negen locaties aangewezen voor parkeerplaatsen waar elektrische voertuigen kunnen opladen. Dit besluit draagt bij aan de uitbreiding van het netwerk voor openbare laadpunten.

Gevonden voor jou

De aangewezen locaties zijn onder andere in Gilze bij Cijnshof, Lange Wagenstraat, Snaphaan en Hoevenaarsstraat, en in Rijen bij Beatrixstraat, Monseigneur Nolensstraat, Sportparkweg, Saksen Weimarstraat en Antoinette Nijhoffstraat. Bij enkele locaties zijn inspraakreacties ontvangen, waaronder zorgen over parkeerdruk. Waar nodig worden maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afplakken van onderborden.

De gemeente streeft naar een dekkend netwerk van laadpunten, waarbij data over gebruik en laaddruk worden gebruikt om nieuwe laadpalen te plaatsen. Dit is onderdeel van landelijke afspraken om elektrisch rijden te stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De laadpalen worden zo geplaatst dat ze goed bereikbaar zijn en geen hinder opleveren voor het verkeer of de omgeving. Het besluit moet bijdragen aan een veilige en efficiënte uitrol van laadinfrastructuur in Gilze en Rijen.