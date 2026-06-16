Bedrijf in Drunen meldt onderhoudsactiviteiten

Liefting Intern Transport Techniek in Drunen heeft een melding gedaan voor het onderhoud en de reparatie van voertuigen, werktuigen en verbrandingsmotoren. Deze melding is op 6 januari 2026 ingediend en op 12 juni 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het gaat om een milieubelastende activiteit aan de Thomas Edisonweg 43 in Drunen. Het bedrijf voert onderhoud uit aan onder meer gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001218. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze melding.