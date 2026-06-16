Vergunningsaanvraag voor renovatie bijgebouwen in Berlicum

Voor een pand aan de Milrooijseweg 75 in Berlicum is een vergunning aangevraagd voor het isoleren van het dak, vernieuwen van kozijnen en gedeeltelijke gevelisolatie.

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De aanvraag betreft renovatiewerkzaamheden aan bestaande bijgebouwen. Het gaat om het isoleren van het dak, het plaatsen van nieuwe kozijnen en het deels isoleren van de gevels. Deze werkzaamheden zijn ingediend onder de activiteit 'bouwen' en 'bouwtechnisch'.

De vergunningsaanvraag is ingediend op 11 juni 2026 en wordt behandeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Zodra de vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden eventueel een bezwaarschrift indienen.