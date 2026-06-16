Nieuw PSV-shirt krijgt online vooral kritiek: 'Is dit een 1 aprilgrap?'

Het uitshirt van PSV voor het komend seizoen is dinsdagochtend onthuld. Zoals wel vaker lopen online de meningen over het shirt uiteen. De een vindt het shirt met de oranje, roze en paarse accenten prachtig. Een ander vraagt zich af of het om een verlate 1 aprilgrap gaat.

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'Om te janken dit!', 'Wat een afgang' en 'Leuk voor carnaval!'. De reacties online zijn niet van de lucht. Op X wordt overwegend negatief gereageerd. “De eerste prijs is binnen boys”, zegt iemand cynisch over ‘het lelijkste uitshirt van het jaar’. “Hoe krijg je dit verzonnen? Niet elke afdeling is op het niveau van de kampioen”, aldus Rob.

De onthulling van het shirt kwam dinsdag niet als een verrassing. Al de hele week werd er door PSV op gehint dat er vandaag een shirt zou worden getoond. Ook de kleurcombinatie werd al onthuld: paars en oranje. In de webwinkel van PSV schrijft de club dat het shirt is gemaakt voor supporters die durven op te vallen. Het shirt is grotendeels wit, maar heeft de nodige oranje en paarse details. Ook het PSV-logo is ingekleurd.

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Er zijn ook enkele positievere reacties – soort van. “Niet verkeerd, alleen weer jammer van het logo”, zegt Noud. “Het is niet mooi maar wel uniek, en dat vind ik ook wel belangrijk”, vult een ander aan onder het X-bericht van de Eindhovense club. Op Facebook zijn de reacties op de onthulling van het shirt iets positiever. “Supervet”, zegt Eva. “Vind hem niet verkeerd”, aldus Roy. Maar toch vragen ook op Facebook mensen zich gekscherend af of het hier gaat om een 1 aprilgrap. Vooral de kleurstelling zorgt voor kritiek: "Waarom niet gewoon weer zwart met rood/witte blokken?" Overigens is er slecht nieuws voor wie hoopt op een andere PSV-shirtleverancier dan het huidige Puma: het contract met het Duitse bedrijf loopt nog tot en met 2030. Het thuisshirt is overigens nog niet onthuld.