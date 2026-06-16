Goirle verhuurt grond aan Dahliavereniging Prinses Beatrix

De gemeente Goirle wil een perceel van 2.100 m² verhuren aan Dahliavereniging Prinses Beatrix. De vereniging verhuist haar activiteiten naar een nieuwe locatie aan de Oude Spoorbaan.

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De Dahliavereniging Prinses Beatrix krijgt mogelijk een perceel aan de Oude Spoorbaan in Goirle toegewezen. Het gaat om een terrein van 2.100 vierkante meter, dat kadastraal bekend is als sectie K, nummer 204. De gemeente heeft besloten dat de vereniging de enige serieuze gegadigde is voor deze grond.

Met de verhuizing van een ander gemeentelijk perceel naar deze locatie wil de vereniging haar activiteiten voortzetten en het voortbestaan waarborgen. Als er geen andere gegadigden reageren binnen de gestelde termijn van twintig werkdagen, zal de gemeente de huurovereenkomst met de Dahliavereniging aangaan.