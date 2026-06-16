Kapotte Kachels vol vertrouwen naar ABBA-rechtszaak: 'Staan er goed voor'
De carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me. In de rechtbank in Utrecht wil de band woensdag aantonen dat hun nummer een parodie is en geen cover. "We voelen ons best zelfverzekerd", zegt Sander Ottens.
"We hebben wel zin in deze wedstrijd. Het is een soort voorwedstrijd Nederland-Zweden", grapt Ottens, verwijzend naar de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden op zaterdag. "We voelen ons best zelfverzekerd, maar het is natuurlijk wel spannend wat zij uit hun hoge hoed gaan toveren. Toch staan we er goed voor. Dat geeft ons vertrouwen."
Dikke Pens, dat samen met Rene van Rooij is gemaakt, werd in maart 2025 van streamingdiensten Spotify en Apple Music verwijderd vanwege een vermeende schending van de auteursrechten van ABBA.
Volgens de Zweden gaat het om een cover, terwijl de Kapotte Kachels zeggen dat het nummer een parodie is. Dat ligt juridisch gevoelig, omdat rechthebbenden bezwaar mogen maken tegen het gebruik van hun muziek.
De carnavalsband probeerde eerst zelf tot een oplossing te komen met ABBA, maar stapte uiteindelijk naar de rechter. "We hebben veel dingen geprobeerd om er toch samen uit te komen, maar kwamen erachter dat er niet te praten viel. Als Universal en ABBA beter hadden gecommuniceerd, was het niet zo ver gekomen. Er bleven geen opties meer over."
Dankbaar
Om ABBA te kunnen dagvaarden, haalde de groep met donaties 25.000 euro op. "We waarderen het ontzettend dat mensen gedoneerd hebben. Door hun geld kan deze rechtszaak doorgaan. Daar zijn we hen dankbaar voor."
Volgens Ottens voelt het nog altijd oneerlijk dat het nummer van Spotify is gehaald. "We hebben iets gedaan wat volgens de Nederlandse wet mag en een grote partij trekt het nummer offline. Daar zijn we verbolgen over."
Onrecht
De groep loopt nu een paar duizend euro aan inkomsten door streams mis. "Maar dat is niet superrelevant. Natuurlijk is dat ook wel belangrijk, maar er is ons onrecht aangedaan. Dát willen we herstellen."
"We willen het nummer weer terug op Spotify", stelt Ottens. "Als we dat voor elkaar krijgen, hebben we gewonnen." De groep wil vooral dat het nummer in Nederland weer beschikbaar wordt. "Het hoeft niet in Zweden online, het gaat ons puur om Nederland."
Andere betekenis
De rechtszaak kost de bandleden veel tijd. Naar eigen zeggen zijn ze er alle vier ongeveer een volledige werkmaand mee kwijt, nog voordat de advocaat ingeschakeld werd. "Als het dadelijk blijkt dat we Universal kunnen verslaan en ons gelijk kunnen halen, is dat het wel waard."
Door alle aandacht heeft het nummer volgens Ottens inmiddels een andere betekenis gekregen. "Het was sowieso al een van onze betere nummers, maar mensen zijn nu nog enthousiaster en er zit een extra dimensie aan. Het gaat allang niet meer om het nummer, maar de hele toestand eromheen."
Dit is het nummer waar het allemaal over gaat: