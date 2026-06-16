Kapotte Kachels vol vertrouwen naar ABBA-rechtszaak: 'Staan er goed voor'

De carnavalsband Kapotte Kachels is klaar voor de rechtszaak tegen ABBA. De Zweedse popgroep vindt dat het carnavalsnummer Dikke Pens te veel lijkt op de hit Take a Chance on Me. In de rechtbank in Utrecht wil de band woensdag aantonen dat hun nummer een parodie is en geen cover. "We voelen ons best zelfverzekerd", zegt Sander Ottens.

"We hebben wel zin in deze wedstrijd. Het is een soort voorwedstrijd Nederland-Zweden", grapt Ottens, verwijzend naar de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden op zaterdag. "We voelen ons best zelfverzekerd, maar het is natuurlijk wel spannend wat zij uit hun hoge hoed gaan toveren. Toch staan we er goed voor. Dat geeft ons vertrouwen." Dikke Pens, dat samen met Rene van Rooij is gemaakt, werd in maart 2025 van streamingdiensten Spotify en Apple Music verwijderd vanwege een vermeende schending van de auteursrechten van ABBA. Volgens de Zweden gaat het om een cover, terwijl de Kapotte Kachels zeggen dat het nummer een parodie is. Dat ligt juridisch gevoelig, omdat rechthebbenden bezwaar mogen maken tegen het gebruik van hun muziek. De carnavalsband probeerde eerst zelf tot een oplossing te komen met ABBA, maar stapte uiteindelijk naar de rechter. "We hebben veel dingen geprobeerd om er toch samen uit te komen, maar kwamen erachter dat er niet te praten viel. Als Universal en ABBA beter hadden gecommuniceerd, was het niet zo ver gekomen. Er bleven geen opties meer over."