Aanpassing bouwvergunning Lindelaan Stevensbeek aangevraagd

In Stevensbeek is een wijziging aangevraagd voor een eerder verleende bouwvergunning aan de Lindelaan 32. Het verzoek gaat om technische aanpassingen en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 11 juni 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het betreft een wijziging van een eerder toegekende vergunning voor het adres Lindelaan 32 in Stevensbeek, met zaaknummer Z2026-00003925.

De aanvraag heeft betrekking op bouwtechnische activiteiten en andere bouwactiviteiten volgens de regels van het omgevingsplan. Het college behandelt de aanvraag binnen de gebruikelijke termijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.