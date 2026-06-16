Woonboerderij in Oeffelt krijgt mogelijk verbouwing

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Veerweg 14 in Oeffelt. Deze aanvraag is ingediend op 12 juni 2026 en wordt behandeld volgens de standaard procedure.

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Het gaat om een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

Het adres van de woonboerderij is Veerweg 14, 5441PL Oeffelt. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003929.