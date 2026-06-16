Evenement Swim to Fight Cancer in Haven Breda op 21 juni

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement Swim to Fight Cancer. Dit zwemevenement vindt plaats op zondag 21 juni 2026 in de Haven van Breda, van twaalf uur tot zes uur ’s avonds.

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Swim to Fight Cancer is een zwemevenement waarbij deelnemers geld inzamelen voor kankeronderzoek. De Haven in Breda wordt op 21 juni het decor voor dit initiatief, dat tussen twaalf uur en zes uur zal plaatsvinden.

De vergunning voor het evenement is op 14 juni 2026 verstrekt. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden via de gemeente Breda, onder vermelding van het kenmerk Z2026-001650.