Vergunning voor skateramp bij Chassé Theater in Breda

Breda heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een skateramp op het voorplein van het Chassé Theater. Het object mag daar staan van 4 tot en met 12 juli 2026.

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Burgemeester en wethouders hebben op 12 juni 2026 toestemming gegeven voor het plaatsen van een skateramp bij het Chassé Theater. De vergunning is verleend op basis van artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De skateramp zal tijdelijk te zien zijn op het voorplein van het theater. Het gaat om een periode van acht dagen in juli, van de vierde tot en met de twaalfde. Dit maakt deel uit van een geplande activiteit in die periode.