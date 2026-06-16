Termijn omgevingsvergunning verlengd voor woning in Eindhoven

De vergunning voor een aanbouw en dakkapellen aan een woning in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een pand aan de Westenbergstraat.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het plaatsen van een aanbouw met erker aan de voorkant, een aanbouw aan de achterkant en dakkapellen. Het pand staat aan de Westenbergstraat 5 in Eindhoven.

De verlenging heeft betrekking op zowel het bouwtechnische als het ruimtelijke deel van de vergunning. De procedure is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk.