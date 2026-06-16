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Terrasvergunning Gastropub d'n Hertog in Eindhoven verleend

Vandaag om 10:44

Gastropub d'n Hertog in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen voor onbepaalde tijd. Het horecabedrijf aan het Stationsplein mag hiermee gebruik maken van openbare ruimte.

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De vergunning is verleend door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het gaat om het adres Stationsplein 16 in Eindhoven. Het besluit is op 11 juni 2026 verzonden.

Met de vergunning mag Gastropub d'n Hertog een terras in de openbare ruimte plaatsen. Het besluit geldt zonder een einddatum, wat betekent dat de vergunning permanent is.

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