ClubHouse Indoor krijgt terrasvergunning in Eindhoven

ClubHouse Indoor B.V. in Eindhoven heeft een terrasvergunning gekregen. Het horecabedrijf aan de Theo Koomenlaan mag de openbare ruimte voor onbepaalde tijd gebruiken.

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De vergunning voor het terras van ClubHouse Indoor B.V. is verleend door de gemeente Eindhoven. Het gaat om het gebruik van de openbare ruimte bij het horecabedrijf aan de Theo Koomenlaan 1.

De beslissing is verzonden op 11 juni 2026 en heeft een permanente geldigheid. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-003328.