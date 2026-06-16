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Groot deel van Etten-Leur zit urenlang zonder water door foutje

Vandaag om 10:41 • Aangepast vandaag om 12:00
BrabantWater was urenlang op zoek naar de oorzaak (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
BrabantWater was urenlang op zoek naar de oorzaak (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Een 'flink deel' van Etten-Leur zat dinsdagochtend zonder water. Dat meldt leverancier BrabantWater. Het ging om een storing in het zuidwesten van het dorp en het gebied ten noorden van Rijsbergen. Rond middaguur is de storing hersteld, meldt BrabantWater.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zowel woonwijken als een industrieterrein waren getroffen. Om twintig over zeven ’s ochtends kreeg BrabantWater de eerste meldingen dat mensen in het dorp zonder drinkwater zaten. Sindsdien is de waterlevering in een groot gebied in Etten-Leur gestopt.

De watertoevoer kwam overigens stil te liggen na een mensenlijk foutje. Bij werkzaamheden in het dorp werd per ongeluk de verkeerde leiding afgesloten. 

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