Omgevingsvergunning voor bovenwoning in Udenhout verleend

Gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het gebruik van de eerste verdieping van Stationstraat 13 in Udenhout als zelfstandige bovenwoning. De aanvraag hiervoor was ingediend op 10 februari 2026.

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De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten. Zowel het omgevingsplan als de technische aspecten zijn beoordeeld en goedgekeurd. Met deze beslissing kan de ruimte op de eerste verdieping worden omgebouwd tot een zelfstandige woonunit.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw-, sloop- en andere werkzaamheden die invloed hebben op de omgeving. Gemeente Tilburg publiceert dit soort besluiten om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun buurt.