Nieuwe woning Hazelberg 5 in Veghel krijgt groen licht

De gemeente Meierijstad heeft het bestemmingsplan voor Hazelberg 5 in Veghel aangepast. Het plan maakt de bouw van één nieuwe vrijstaande woning mogelijk ter vervanging van verouderde stallen. Provinciale zienswijzen zijn verwerkt, en er is een hogere geluidsnorm vastgesteld.

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Op de locatie Hazelberg 5 in Veghel staan een langgevelboerderij en oude agrarische stallen. De eigenaar wil de stallen vervangen door een nieuwe vrijstaande woning. Omdat het huidige bestemmingsplan deze bouw niet toestaat, heeft de gemeenteraad op 28 mei 2026 een herziening goedgekeurd. Dit plan, dat vanaf 17 juni 2026 zes weken ter inzage ligt, beperkt de oorspronkelijke bouwplannen tot één woning in plaats van twee, wat beter is voor de omgeving.

Daarnaast heeft het college een hogere geluidsnorm toegestaan voor de locatie. Onderzoek toont aan dat het wegverkeer op de Hazelberg zorgt voor een geluidsbelasting van 53 dB, wat binnen de maximale norm valt. Om een prettig binnenklimaat te garanderen, moet de woning een goede geluidsisolatie hebben. Deze maatregelen maken de bouw van de nieuwe woning mogelijk.