Werkzaamheden Bergstraat en Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg

De Bergstraat en Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg zijn in negen fasen afgesloten vanwege riool- en straatwerkzaamheden. De eerste fase duurt van 15 juni tot en met 2 juli en betreft de kruising van de Grote Kerkstraat tot de kruising van de Tulpstraat.

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De werkzaamheden in Wijk en Aalburg worden stapsgewijs uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. In totaal zijn er negen fasen gepland. Tijdens fase één wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de kruising van de Grote Kerkstraat en de Tulpstraat.

Verkeershinder is onvermijdelijk. Omrijden is noodzakelijk en er zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze routes worden duidelijk aangegeven met borden, zodat automobilisten en fietsers hun weg kunnen vinden.

Omleidingen en planning

De gemeente Altena heeft plattegronden beschikbaar gesteld waarop de omleidingsroutes en details van de werkzaamheden te zien zijn. De plattegronden zijn online te bekijken en geven informatie over zowel de autoverkeer- als de fietsomleidingen.

Na fase één zullen de werkzaamheden verdergaan met de andere delen van de Bergstraat en Grote Kerkstraat. Het totale project wordt in meerdere maanden afgerond, waarbij steeds nieuwe informatie over afsluitingen en omleidingen wordt gedeeld.