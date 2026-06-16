Dag van de Techniek Heusden trekt 1.500 bezoekers

De achtste editie van de Dag van de Techniek in Heusden heeft zaterdag bijna 1.500 bezoekers getrokken. Het evenement vond plaats bij Veluw Metal Creations in Nieuwkuijk, waar meer dan veertig bedrijven en scholen techniek op een interactieve manier presenteerden.

Gevonden voor jou

Techniek stond centraal tijdens dit jaarlijkse evenement, dat jong en oud liet ervaren hoe veelzijdig deze sector is. Veluw Metal Creations had haar hightech productieomgeving omgetoverd tot een 'Techniek Pretpark'. Bezoekers konden kennismaken met verschillende toepassingen, zoals het bouwen van vliegtuigen, het programmeren van een robothand en het maken van nachtlampjes.

Het scholenplein bood een overzicht van de leerwegen en mogelijkheden in de techniek, met vertegenwoordiging van basisscholen, voortgezet onderwijs en technische opleidingen. Ook volwassenen met interesse in een carrière in de techniek konden zich oriënteren en in gesprek gaan met professionals.

Lokale samenwerking

De kracht van het evenement zit in de samenwerking tussen lokale bedrijven, scholen en organisaties uit de gemeente Heusden. Dit maakt de dag herkenbaar en relevant voor bezoekers. Deelnemende partijen werkten samen aan activiteiten, wat zorgde voor creatieve combinaties en extra beleving.

De Dag van de Techniek in Heusden is niet alleen lokaal een succes. Het concept, ontstaan in 2019, heeft zich inmiddels verspreid naar acht gemeenten in de regio Hart van Brabant. Dit jaar volgen nog drie edities elders, dankzij steun van Deltaplan Techniek.

Inspiratie voor de toekomst

Het evenement richt zich op het inspireren van de volgende generatie technici, maar biedt ook volwassenen mogelijkheden om de sector te ontdekken. Organisatoren benadrukken dat techniek volop kansen biedt en onmisbaar is in het dagelijks leven, van ziekenhuizen tot pretparken.

Het project wordt jaarlijks groter en trekt steeds meer bezoekers. Met deze editie heeft de Dag van de Techniek opnieuw bewezen een belangrijke rol te spelen in het enthousiasmeren van mensen voor techniek.