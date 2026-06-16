Meer meldingen van hoornaars in Heusden

De gemeente Heusden krijgt vaker meldingen over hoornaars nu het warmer wordt. Vaak blijkt het om Europese hoornaars te gaan, die ongevaarlijk zijn, maar ook de Aziatische hoornaar komt soms voor.

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Met het stijgen van de temperaturen neemt de activiteit van insecten toe. In Heusden resulteert dit in meer meldingen van hoornaars, vooral in de openbare ruimte. De gemeente merkt op dat het meestal gaat om de Europese hoornaar, een onschuldige soort die belangrijk is voor het ecosysteem.

De Europese hoornaar jaagt op diverse insecten, maar vormt geen bedreiging voor de biodiversiteit of bijenpopulatie. De Aziatische hoornaar is daarentegen schadelijk voor bijen en kan een risico vormen voor de biodiversiteit. Deze soort valt op door zijn zwarte lichaam met gele strepen en gele poten.

Hoe onderscheid je de soorten?

Europese hoornaars bouwen hun nesten vaak in holtes, zoals boomstammen, terwijl Aziatische hoornaars nesten maken in hagen en later hoog in bomen. De gemeente adviseert om aandacht te besteden aan uiterlijke kenmerken bij het melden van een nest, zoals de kleur van het lichaam en de poten.

De gemeente Heusden bestrijdt Europese hoornaars niet, tenzij hun nesten op risicovolle plekken zoals schoolpleinen zitten. Voor het bestrijden van Aziatische hoornaars schakelt de gemeente bijenvereniging De Langstraat in, die gespecialiseerd is in dit werk.

Melding maken bij de gemeente

Wie een mogelijk nest van een Aziatische hoornaar ziet, kan dit melden via de BuitenBeter-app of het Klant Contact Centrum van de gemeente Heusden. Een foto van het nest helpt bij een snelle beoordeling en afhandeling.

Meer informatie over de Aziatische hoornaar is te vinden op de websites van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en de NVWA.