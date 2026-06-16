Geen besluit over Powerport Moerdijk op 29 juni

Het Rijk, de provincie en gemeente Moerdijk nemen op 29 juni geen besluit over Powerport. Tijdens een bewonersavond bleek dat er meer tijd nodig is om een kleinere variant te onderzoeken, waarbij het dorp Moerdijk mogelijk niet hoeft te verhuizen.

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Op 4 juni kwamen inwoners van Moerdijk en omliggende gebieden bijeen om te praten over Powerport. Het project omvat energieopwekking en de uitbreiding van industrie naast het huidige haven- en industrieterrein. Tijdens de avond werd duidelijk dat het geplande besluit op 29 juni wordt uitgesteld.

Het Rijk overweegt nu een derde optie, waarbij Powerport kleiner kan worden en het dorp Moerdijk mogelijk gespaard blijft. Deze variant moet eerst grondig worden onderzocht, omdat er nog veel vragen zijn over welke projecten noodzakelijk zijn en op welke locaties deze kunnen worden gerealiseerd.

Onzekerheid bij bewoners

Het uitstel zorgt voor gemengde gevoelens onder de inwoners. De onzekerheid groeit, omdat nog niet duidelijk is welke plannen doorgaan en wat dit betekent voor de leefbaarheid en het landschap in de regio. Ook omliggende plaatsen zoals Zevenbergschen Hoek en Klundert blijven betrokken in de gesprekken.

De gemeente Moerdijk benadrukt dat het belangrijk is om harde afspraken te maken over welke projecten er uiteindelijk komen. Tot er een definitief besluit is, worden geen onomkeerbare besluiten genomen over lopende energieprojecten, zoals een hoogspanningsstation tussen Zevenbergen en Moerdijk.

Vervolgstappen

Op 29 juni willen het Rijk, de provincie en de gemeente een overzicht geven van wat er verder onderzocht moet worden. Dit omvat onder andere de effecten op het agrarisch gebied en hoe de plannen samenhangend uitgevoerd kunnen worden. In de komende maanden worden inwoners en betrokkenen actief bij het proces betrokken.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 2026-2030 een Crisiswet netcongestie aangekondigd, die energieprojecten sneller moet realiseren. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat heeft tijdens de bewonersavond aangegeven dat de normale bezwaartermijnen voor inwoners van Moerdijk blijven gelden.