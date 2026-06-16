Huidarts Annemie annuleert infoavond over zonnebrandcrème na online haat

Huidarts Annemie Galimont-Collen van het Bravisziekenhuis in Roosendaal heeft een online informatieavond over zonnebrandcrème en zonpreventie afgelast, omdat ze veel haatreacties heeft gekregen. De huidarts is erg actief op sociale media om misinformatie over huidzorg te ontmaskeren. "Ik word belachelijk gemaakt."

De huidarts, die op Instagram tienduizend volgers heeft en op Facebook vijfduizend, merkt dat informatie die ze via sociale media deelt op andere platforms verdraaid worden of gebruikt om discussies aan te wakkeren. Zo gaat ze in tegen sommige influencers die zeggen dat zonnebrandcrème gevaarlijk is, zelfs gevaarlijker dan in de zon zitten. "Ik krijg niet betaald door zonnebrandcrèmefabrikanten. Big Pharma sponsort mij niet. En nee, ik maak geen deel uit van een wereldwijd complot. Ik deel kennis omdat ik geloof dat goede informatie mensen helpt betere keuzes te maken", zegt Galimont. Om alle vragen over zonnebrandcrème te beantwoorden en wetenschappelijke informatie over het onderwerp te verspreiden, wilde Galimont een online informatieavond houden voor haar volgers op een besloten groep op Facebook.

Daar deelt ze haar kennis met pedicuren, schoonheidsspecialisten en bijvoorbeeld kappers. Zevenduizend mensen in totaal. Mensen die niet zomaar toegang de nieuwste wetenschappelijke informatie hebben. Galimont bespreekt daar voorbeelden van problemen die leden van de groep aandragen. "Daar zitten, blijkt nu, mensen tussen die er vooral zijn om mij belachelijk te maken. Ze maken screenshots van gesprekken en berichten en delen die op hun eigen kanalen. Daarbij worden uitspraken uit hun context gehaald, verdraaid of gebruikt om discussies aan te wakkeren op andere platforms." Het raakt de dermatoloog meer dan ze had verwacht. Vooral omdat het ingaat tegen alles waar de online community voor is bedoeld. "Het moest een veilige omgeving zijn", zegt ze.

"Nee, ik maak geen deel uit van een wereldwijd complot."

De reacties op haar bijdrages kost de dermatoloog steeds meer energie. "Wanneer vertrouwen wordt misbruikt en gesprekken worden doorgestuurd om mensen in een kwaad daglicht te stellen, verdwijnt ook het plezier in het delen van kennis. Ja, ik zit nu in het vizier van de complotdenkers." Galimont hoopt dat de mensen die haar informatie misbruiken beseffen wat de gevolgen zijn van dit gedrag. Ze is bang dat deskundigen hun informatie niet meer willen delen. "Ik zie dat dokters en zorgverleners zeggen: dat kan ik niet doen, dan krijg ik zoveel haat over me heen." Galimont stopt dus met het online informatieavond voor kappers en pedicuren, maar geeft nog wel steeds informatie over haar specialisme op openbare accounts op TikTok, Facebook en Instagram. Ook al krijgt ze daar ook het nodige voor haar kiezen: "Dat is toch anders. Daar verwacht ik het eigenlijk al. Maar in die gesloten groep, het is misschien wat naïef, ging ik uit van vertrouwen. En ik weet nog steeds niet wie het gedaan heeft, die informatie naar buiten brengen."