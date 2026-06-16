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Ontdek

Tweetal uit Sudan verstopt zich onder vrachtwagen om naar Calais te reizen

Vandaag om 13:12 • Aangepast vandaag om 14:17
Politie ondervraagt de twee mannen die uit een vrachtwagen kropen (foto: Persbureau Heitink/Tom van der Put).
Politie ondervraagt de twee mannen die uit een vrachtwagen kropen (foto: Persbureau Heitink/Tom van der Put).

Twee mannen zijn dinsdagmorgen ontdekt nadat ze onder een vrachtwagen vandaan kwamen gekropen. Dat gebeurde op bedrijventerrein  Vosdonk In Etten-Leur. De politie heeft de mannen meegenomen om hun identiteit te achterhalen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In een eerste gesprek met de politie vertelden de twee dat ze uit Sudan kwamen en op weg waren naar Calais. Dat is een bekende plek in Frankrijk om een oversteek naar Engeland te maken.

Hoe de mannen de rit onder de vrachtwagen konden volbrengen, is onbekend. De politie heeft daar nog geen idee van.

Het is ook niet bekend hoe lang het tweetal onder de vrachtwagen heeft gezeten en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. 

Hun reis is uiteindelijk gestrand in Etten-Leur. De politie heeft ze meegenomen naar het bureau om hun identiteit te controleren. Het is nu nog niet duidelijk wat er daarna met de mannen gaat gebeuren. 

Sudanezen proberen als verstekeling naar Calais te reizen (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Sudanezen proberen als verstekeling naar Calais te reizen (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

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