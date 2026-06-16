Tweetal uit Sudan verstopt zich onder vrachtwagen om naar Calais te reizen

Twee mannen zijn dinsdagmorgen ontdekt nadat ze onder een vrachtwagen vandaan kwamen gekropen. Dat gebeurde op bedrijventerrein Vosdonk In Etten-Leur. De politie heeft de mannen meegenomen om hun identiteit te achterhalen.

In een eerste gesprek met de politie vertelden de twee dat ze uit Sudan kwamen en op weg waren naar Calais. Dat is een bekende plek in Frankrijk om een oversteek naar Engeland te maken.

Hoe de mannen de rit onder de vrachtwagen konden volbrengen, is onbekend. De politie heeft daar nog geen idee van.

Het is ook niet bekend hoe lang het tweetal onder de vrachtwagen heeft gezeten en hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.

Hun reis is uiteindelijk gestrand in Etten-Leur. De politie heeft ze meegenomen naar het bureau om hun identiteit te controleren. Het is nu nog niet duidelijk wat er daarna met de mannen gaat gebeuren.