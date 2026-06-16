Praat mee over toekomst landelijk Halderberge

De gemeente Halderberge organiseert een bijeenkomst over de toekomst van het landelijk gebied. Op dinsdag 23 juni kunnen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hun ideeën delen in Oudenbosch. De input wordt gebruikt voor het opstellen van het Programma Landelijk Gebied Halderberge.

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Halderberge werkt aan een plan om het landelijk gebied te versterken. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen krijgen de kans om mee te denken over belangrijke thema’s zoals landbouw, ondernemen, wonen, natuur en landschap, recreatie en leefbaarheid. De gemeente wil met deze ideeën het Programma Landelijk Gebied Halderberge vormgeven.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 juni van half acht tot half tien ’s avonds. Het evenement wordt gehouden in Fidei Et Arti aan de Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch. Tijdens de avond gaan deelnemers met elkaar in gesprek over ontwikkelingen en aandachtspunten die van belang zijn voor het gebied.

De opgehaalde ideeën worden door de gemeente verwerkt in het programma. Op deze manier hoopt Halderberge een breed draagvlak te creëren voor de plannen die het landelijk gebied de komende jaren moeten versterken.

Iedereen die betrokken is bij het landelijk gebied is welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst. Vooraf aanmelden is nodig en kan via e-mail, zoals aangegeven door de gemeente.