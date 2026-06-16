Berm vol bloemen verdwijnt bijna in maaimachine maar buurt grijpt in
Bewoners van de Margrietlaan in Oss wisten dinsdag niet wat ze overkwam. Een maaimachine denderde over de door hen ingezaaide berm met wilde bloemen. Een deel van de bloemen sneuvelde, maar gelukkig wisten buurtbewoners de gemeente te overtuigen: de bloeiende berm mag blijven.
Enkele buurtbewoners in Oss-Zuid kwamen dinsdagmorgen net op tijd in actie toen een maaimachine in de wijk was gesignaleerd. De machine had sommige ingezaaide bermen toen al gekortwiekt, schrijft Dtv Nieuws.
“We hebben deze bermen ingezaaid voor de biodiversiteit, er zijn allemaal hommels, bijen en vlinders en nu moet het weg”, zegt Anne van Kessel die er woont. “In september worden de bermen door de gemeente aangeplant, dus dit was een tijdelijke, groene oplossing. Ook om te voorkomen dat honden er in gaan poepen.”
"De hommels en bijtjes vliegen hier af en aan, verschrikkelijk als dit weg moet."
De bewoners kregen hulp van de Stadse Boeren die een mengsel hebben samengesteld om in te zaaien. "De hommels en bijtjes vliegen hier af en aan, verschrikkelijk als dit weg moet", zegt Ton Oomen van Stadse Boeren die ook een kijkje kwam nemen.
De gemeente Oss heeft het maaibeleid aangepast van zo ecologisch mogelijk naar verkeersveilig, maar dat was hier volgens de actievoerende bewoners niet aan de orde.
“We hebben de projectleider van de gemeente gebeld en die kwam meteen kijken. Hij was bang dat mensen er afval in gingen gooien en dat het ratten ging aantrekken”, vertelt buurtbewoner Jody Bloemers.
"De projectleider was gecharmeerd van zoveel toewijding."
“We hebben uitgelegd dat we met onze groep Oss-Zuid nu al afval prikken en ook deze berm schoonhouden. De projectleider was gecharmeerd van zoveel toewijding en heeft ervoor gezorgd dat dit stuk nu niet wordt gemaaid. Onder de voorwaarde dat wij alles netjes bijhouden.”
En dat gaat de groep doen. “We houden het goed in de gaten en zorgen dat er niet te veel onkruid komt en houden de stoepen schoon. Dus we gaan van beide kanten ons best doen.”
En dat gaat volgens Oomen van Stadse Boeren helemaal goedkomen: "De mensen houden het hier al zo goed bij, als er al zwerfafval ligt wordt dat meteen opgeruimd. Want hoe minder er ligt, hoe minder erbij gegooid wordt."