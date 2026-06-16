Maaimachine maakt korte metten met bloemen, buurtbewoners grijpen in

Bewoners van de Margrietlaan in Oss wisten dinsdag niet wat ze overkwam. Een maaimachine denderde over de door hen ingezaaide berm met wilde bloemen. Een deel van de bloemen sneuvelde, maar gelukkig wisten buurtbewoners de gemeente te overtuigen: de bloeiende berm mag blijven.

Enkele buurtbewoners in Oss-Zuid kwamen dinsdagmorgen net op tijd in actie toen een maaimachine in de wijk was gesignaleerd. De machine had sommige ingezaaide bermen toen al gekortwiekt, schrijft Dtv Nieuws. “We hebben deze bermen ingezaaid voor de biodiversiteit, er zijn allemaal hommels, bijen en vlinders en nu moet het weg”, zegt Anne van Kessel die er woont. “In september worden de bermen door de gemeente aangeplant, dus dit was een tijdelijke, groene oplossing. Ook om te voorkomen dat honden er in gaan poepen.”

"De hommels en bijtjes vliegen hier af en aan, verschrikkelijk als dit weg moet."

De bewoners kregen hulp van de Stadse Boeren die een mengsel hebben samengesteld om in te zaaien. "De hommels en bijtjes vliegen hier af en aan, verschrikkelijk als dit weg moet", zegt Ton Oomen van Stadse Boeren die ook een kijkje kwam nemen.

De gemeente Oss heeft het maaibeleid aangepast van zo ecologisch mogelijk naar verkeersveilig, maar dat was hier volgens de actievoerende bewoners niet aan de orde. “We hebben de projectleider van de gemeente gebeld en die kwam meteen kijken. Hij was bang dat mensen er afval in gingen gooien en dat het ratten ging aantrekken”, vertelt buurtbewoner Jody Bloemers.

"De projectleider was gecharmeerd van zoveel toewijding."