Kermis Someren-Eind opent met gratis ritten

Van vrijdag 19 juni tot en met maandag 22 juni vindt de jaarlijkse kermis plaats in Someren-Eind. De festiviteiten starten vrijdag om vier uur ’s middags, met gratis ritten bij diverse attracties. Kinderen kunnen daarnaast genieten van speciale acties en entertainment. Rondom het evenement worden verkeersmaatregelen genomen.

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De kermis in Someren-Eind biedt vier dagen lang plezier voor jong en oud. Vrijdag opent het evenement om vier uur ’s middags, waarbij de eerste rit in verschillende attracties gratis is. De trampoline is hiervan uitgezonderd. Vanaf vijf uur zorgt Clown Desalles voor extra vermaak.

Ook op zaterdag is er speciaal aandacht voor kinderen. Tussen drie en vijf uur ’s middags kunnen zij zich laten schminken of een glittertattoo laten zetten door Party 4-Kidz. Op zondag maakt iedereen kans op een kermispakket door de leukste foto van het kermisbezoek te delen via de Facebookpagina "Kermis Someren".

Korting en lekkernijen

Maandag worden bonnenboekjes ingezet voor extra acties. Kinderen kunnen tussen vier en vijf uur ’s middags een gratis olie- of krentenbol ophalen bij de oliebollenkraam. Van zes tot zeven uur mogen zij met een bon gratis een rit maken in populaire attracties zoals de rupsbaan of draaimolen.

De openingstijden van de kermis variëren per dag. Vrijdag is de kermis geopend van vier tot elf uur ’s avonds, zaterdag en zondag van twee tot elf uur, en maandag tot tien uur. Voor meer informatie en acties kunnen bezoekers terecht op de Facebookpagina "Kermissomeren".

Afsluitingen rondom kermis

Tijdens de kermisdagen worden de Nieuwendijk en een deel van de Lambertusstraat afgesloten voor verkeer. Bezoekers wordt geadviseerd hier rekening mee te houden.