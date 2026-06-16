Bravoflex brengt OV dichterbij in Son en Breugel

Son en Breugel krijgt vijf nieuwe haltes voor Bravoflex, een flexibele OV-dienst.

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De provincie Brabant breidt het openbaar vervoer uit met Bravoflex, een vervoersdienst zonder vaste dienstregeling. Deze dienst is bedoeld voor plekken waar reguliere bussen minder vaak komen of haltes te ver weg zijn. Bravoflex brengt reizigers naar grotere overstaphaltes, zodat ze verder kunnen reizen met bus of trein.

De dienst is elke dag beschikbaar en richt zich op toegankelijk vervoer voor werk, school, zorg en vrije tijd. In overleg met gemeenten zijn extra haltes geplaatst in landelijke gebieden, buurtschappen en bedrijventerreinen. Hierdoor worden ook minder goed bereikbare regio's aangesloten op het openbaar vervoer.

Haltes in Son en Breugel

In Son en Breugel komen vijf Bravoflex-haltes op strategische locaties: Australiëlaan, Afrikalaan/Amerikalaan, Ekkersrijt 7300, Libellenlaan en Stad van Gerwen. Deze haltes sluiten aan op bestaande infrastructuur, zoals een niet gebruikte bushalte met abri aan de Australiëlaan.