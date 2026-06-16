Kandidaten wethouders gepresenteerd in Geertruidenberg

De coalitiepartijen Gemeentebelangen en Lokaal+ hebben vier kandidaat-wethouders voorgedragen voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Geertruidenberg. De benoeming vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 18 juni.

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De partijen Gemeentebelangen en Lokaal+ hebben een akkoord bereikt over de plannen voor de komende bestuursperiode. Op basis daarvan zijn vier kandidaten voorgesteld voor het wethouderschap:

Albert Smit en Ferdi van Dongen namens Gemeentebelangen, en Mike Hofkens en Bart van Strien namens Lokaal+. Volgens de formateur beschikken deze kandidaten over voldoende ervaring en betrokkenheid om de uitdagingen in de gemeente succesvol aan te pakken.

Ambitie en verantwoordelijkheidsgevoel

In de gesprekken die tijdens de formatie zijn gevoerd, is vooral de ambitie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kandidaten naar voren gekomen. Het nieuwe college wil zich richten op thema’s als woningbouw, leefbaarheid en het verbeteren van dienstverlening in de gemeente.

Na hun benoeming, die gepland staat tijdens de raadsvergadering van 18 juni, gaat het college direct aan de slag met het coalitieakkoord “Bouwen aan balans: wonen, zorg en leefbaarheid”.

Het formatieproces is gedetailleerd beschreven in het verslag van de formateur.