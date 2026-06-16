Groot asfaltonderhoud op 30 wegen in Meierijstad

Meierijstad pakt vanaf eind juni groot asfaltonderhoud aan op ruim 30 wegen. De werkzaamheden variëren van wortelopdruk verwijderen tot complete vervanging van asfaltlagen.

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De wegen in Meierijstad krijgen een grote opknapbeurt. Dit is gebaseerd op inspecties die de technische staat van het asfalt in kaart brachten. Naast het vervangen van asfaltlagen worden er ook oppervlaktebehandelingen zoals splitlagen aangebracht.

Het onderhoud is belangrijk voor de verkeersveiligheid en om grotere kosten in de toekomst te voorkomen. De technische levensduur van de wegen wordt door deze maatregelen verlengd. Aanwonenden krijgen kort voor de start een brief met informatie over de werkzaamheden, de gevolgen voor parkeren en afvalinzameling, en hoe lang het werk duurt.

Beperkte hinder

De werkzaamheden worden zo gepland dat de overlast beperkt blijft. Op bedrijventerreinen wordt ’s nachts of in het weekend gewerkt, terwijl bij scholen de werkzaamheden in de vakanties plaatsvinden. Meestal duren de afsluitingen per locatie niet langer dan drie dagen. Weggebruikers worden via borden omgeleid en de aannemer werkt snel om de planning te halen.

De gemeente informeert hulpdiensten en afvalinzamelaars over de wegwerkzaamheden. Ook worden de afsluitingen vooraf gemeld in het systeem Melvin. Op de publiekswebsite van Melvin kunnen inwoners zien waar en wanneer er verstoringen gepland zijn.

Welke wegen worden aangepakt?

Onder andere de Damianenweg, Langesteeg en Cathalijnepad in Sint-Oedenrode staan op de planning. In Schijndel gaat het bijvoorbeeld om de Dinthersedijk en de Leemputtenweg. In Veghel worden onder meer de Udenseweg en Kennedylaan aangepakt, en in Erp staan wegen zoals de Vogelenzang en Trentweg op de lijst.

Wegen die toe zijn aan volledige vervanging worden niet meegenomen in dit onderhoud. Deze blijven wel veilig voor gebruik tot een groter project van start gaat.