Scooter met 'wijkagent' op kentekenplaat verrast agent in Helmond

Een agent keek zondag verrast op toen hij een wel heel bijzondere scooter zag rondrijden in Helmond. Op de kentekenplaat zag de agent groot ‘WIJKAGENT’ staan - waarna de bestuurder een wheelie deed en wegreed, meldt de politie dinsdag in een bericht op Instagram.

De agent, die op dat moment niet aan het werk was, herkende de bestuurder van de scooter meteen. Maandag kreeg de scooterrijder daarom een bezoekje van de politie, thuis in Brouwhuis.

De kentekenplaat werd inbeslaggenomen en er werden twee boetes uitgedeeld. Eén voor het de valse kentekenplaat en een tweede voor het maken van een wheelie.

“Wij hebben daarnaast aan de bestuurder uitgelegd dat als hij graag in contact wil komen met de wijkagent, dat daar andere manieren voor zijn. Wij deelden hem mede dat wij uiteraard voor deze keer een uitzondering hebben gemaakt”, besluit de politie.