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Nieuwe wethouders benoemd in Gemert-Bakel
Vandaag om 14:00 • Aangepast vandaag om 14:18
De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft vorige week vier nieuwe wethouders benoemd. Vanaf nu vormen zij samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders.
Hanneke Coppens, Laurens van den Berg, Toon Coopmans en Willeke van Zeeland zijn de vier nieuwe wethouders van Gemert-Bakel. Samen met burgemeester Michiel van Veen gaan zij de komende jaren aan de slag.
Het college van burgemeester en wethouders werkt aan de plannen uit het coalitieakkoord 'Samenwerken aan resultaat'. Dit akkoord bevat de doelen en afspraken voor de periode 2026-2030.
In het coalitieakkoord staat beschreven hoe de gemeente Gemert-Bakel de komende jaren wil samenwerken om resultaten te behalen. Het akkoord is beschikbaar op de website van de gemeente.
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