Burgemeester Gemert-Bakel geeft peptalk voor Vierdaagse-lopers

Vierdaagse-lopers uit Gemert-Bakel kunnen op maandag 6 juli samenkomen in het gemeentehuis voor een peptalk van burgemeester Michiel van Veen.

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De burgemeester van Gemert-Bakel, Michiel van Veen, nodigt inwoners die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse uit voor een speciale bijeenkomst. Op maandag 6 juli tussen half acht en half negen ’s avonds kunnen wandelaars elkaar ontmoeten en ervaringen delen onder het genot van een kop koffie.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. Het is bedoeld om deelnemers uit de gemeente te motiveren en voor te bereiden op de Vierdaagse. Tijdens de avond krijgen de lopers een ‘peptalk’ van de burgemeester en kunnen ze in gesprek gaan met andere wandelaars uit de regio.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen aan de bijeenkomst moeten wandelaars zich aanmelden. Dit kan tot en met maandag 29 juni via een formulier op de website van de gemeente. Alleen inwoners van Gemert-Bakel komen in aanmerking.

De Nijmeegse Vierdaagse is een jaarlijks wandelevenement waar duizenden mensen aan deelnemen. Voorlopig kunnen de lopers nog genieten van hun laatste trainingskilometers voordat het evenement begint.