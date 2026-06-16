Gratis sporten in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel kun je nu gratis buiten sporten. In het park 't Slotje staat een sportbox, en bij de Rooije Plas in Handel is een calisthenics-toestel geplaatst.

Gevonden voor jou

In het park 't Slotje aan de Perkstraat in Gemert is een sportbox geplaatst. De sportbox bevat diverse sport- en beweegmaterialen die iedereen gratis kan gebruiken. Om toegang te krijgen, is de Sportbox-app nodig waarmee je de box kunt openen.

Bij de Rooije Plas in Handel staat een calisthenics-toestel. Dit toestel is geschikt voor krachttraining waarbij je je eigen lichaamsgewicht gebruikt. Het biedt een toegankelijke manier om aan je conditie en kracht te werken in de buitenlucht.

Sporten voor iedereen

De gemeente Gemert-Bakel wil met deze initiatieven sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk maken. Door de gratis beschikbaarheid van materialen en toestellen kunnen inwoners laagdrempelig actief zijn.

Meer informatie over de sportbox is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel. Daar lees je hoe je de app kunt downloaden en welke materialen in de box te vinden zijn.