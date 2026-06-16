Open middag archeologische opgraving Oersebaan

Op woensdag 17 juni 2026 is er een open middag bij de archeologische opgraving aan de Oersebaan in Veldhoven. Bezoekers krijgen de kans om een bijzondere ontdekking uit de Romeinse tijd te bekijken.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven organiseert deze open middag om inwoners en geïnteresseerden kennis te laten maken met de opgravingen. Tijdens het evenement worden vondsten uit de Romeinse tijd getoond die recent zijn blootgelegd.

De locatie aan de Oersebaan heeft archeologisch gezien een rijke geschiedenis. Experts hebben hier unieke voorwerpen en resten ontdekt die meer vertellen over het leven in Brabant tijdens de Romeinse periode.

Bijzondere kans voor publiek

Het evenement biedt een zeldzame mogelijkheid om archeologisch werk van dichtbij te bekijken. Bezoekers kunnen meer leren over de methoden die archeologen gebruiken om historische vondsten op te graven en te bewaren.

De open middag vindt plaats op woensdag 17 juni 2026. Iedereen is welkom en kan gratis deelnemen aan deze bijzondere activiteit in Veldhoven.