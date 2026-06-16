Nieuwbouw Macropedius College in Gemert toegelicht

In Gemert wordt op dinsdag 23 juni het voorlopige ontwerp voor de nieuwbouw van het Macropedius College gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats in de huidige school aan de Sleutelbosch 2 en start om zeven uur ’s avonds. Bewoners kunnen vragen stellen en reageren op het ontwerp.

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De nieuwbouw van het Macropedius College komt op de locatie waar nu Time Out staat. De voorbereidingen zijn in volle gang en momenteel wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwerp. Dat plan houdt rekening met factoren als bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Tijdens de bijeenkomst wordt het voorlopige ontwerp gepresenteerd en toegelicht. Vertegenwoordigers van de gemeente, de school, de ontwikkelaar en de architect zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Bewoners krijgen de kans aandachtspunten mee te geven en feedback te geven op het ontwerp.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats in de huidige school aan de Sleutelbosch 2 in Gemert. De deuren openen om kwart voor zeven, de presentatie begint om zeven uur.

Inwoners die willen deelnemen, moeten zich vooraf aanmelden. Dit kan door uiterlijk maandag 22 juni een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp 'aanmelding omgevingsdialoog Macropedius'.