TaalCafé in Gemert helpt deelnemers Nederlands leren

In de bibliotheek van Gemert komen inwoners twee keer per week samen om Nederlands te leren. Tijdens het TaalCafé oefenen deelnemers de taal in groepjes, begeleid door taalvrijwilligers.

Gevonden voor jou

Elke maandagavond en donderdagochtend wordt de bibliotheek in Gemert een ontmoetingsplek voor mensen die Nederlands willen leren. Het TaalCafé biedt een ongedwongen sfeer waarin deelnemers met verschillende leeftijden en nationaliteiten samenkomen. Met behulp van taalvrijwilligers wordt er geoefend met werkwoorden, klokkijken en gesprekken over alledaagse onderwerpen.

Deelnemers werken in kleine groepjes, wat het leren makkelijker maakt. Vaak komen gezinnen samen, zoals Oksana, Pavlo en Andrii, die al langere tijd het TaalCafé bezoeken. Het contact met Nederlandse vrijwilligers helpt hen om de taal sneller onder de knie te krijgen. Thuis blijven ze oefenen, wat de vooruitgang versnelt.

Gratis en laagdrempelig

Het TaalCafé in Gemert is gratis en toegankelijk voor iedereen. De bijeenkomsten vinden plaats in een gezellige setting, met koffie en thee voor de deelnemers. Deze laagdrempelige aanpak maakt het voor nieuwkomers makkelijker om de Nederlandse taal te leren en tegelijkertijd anderen te ontmoeten.

De deuren van het TaalCafé staan open op maandagavond van half acht tot half tien en op donderdagochtend van half tien tot half twaalf. Aanmelden is niet nodig; iedereen mag gewoon binnenlopen om mee te doen en de taal te oefenen.