Logeerhuis Plezant biedt rust voor mantelzorgers

Mantelzorgers in Lieshout kunnen tijdelijk ontlast worden bij Logeerhuis Plezant. Hier neemt een team van zorgmedewerkers en vrijwilligers de zorg over, zodat zij een moment van rust krijgen.

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Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt een veilige en gastvrije omgeving voor mensen die mantelzorg nodig hebben. Mantelzorgers kunnen hun naaste hier tijdelijk onderbrengen en even tijd voor zichzelf nemen. Het initiatief is bedoeld om hen te ondersteunen en de zorg tijdelijk over te nemen.

Bij het logeerhuis staat een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers 24 uur per dag klaar om zorg te bieden. Voor het verblijf is geen speciale indicatie nodig, waardoor het laagdrempelig is. Mantelzorgers krijgen zo de kans om op te laden en met nieuwe energie verder te gaan.

Belang van pauze voor mantelzorgers

De gemeente benadrukt het belang van mantelzorgers, die vaak onmisbaar zijn om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Omdat deze zorg zwaar kan zijn, is het belangrijk dat mantelzorgers af en toe tijd voor zichzelf hebben. Logeerhuis Plezant biedt een oplossing voor deze behoefte.

Initiatief van Peelgemeenten

Plezant is tot stand gekomen door samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties en de zes Peelgemeenten. Dit partnerschap zorgt ervoor dat mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Voor meer informatie over het logeerhuis kunnen geïnteresseerden terecht op www.ikkiesvoorons.nl.