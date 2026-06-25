Welke Brabantse plaat verdient een plek in de Top 100? Stem nu!

'Hee gaode mee' van Gerard van Maasakkers? Of ben je meer van 'Kali' van Django Wagner? Stemmen op je favoriete nummers voor de Brabantse Top 100 zorgt voor hoofdbrekens. Want moet je nu gaan voor Frans Bauer of heeft René Schuurmans net dat streepje voor? Jij mag het zeggen, want de stembussen voor de Brabantse Top 100 zijn vanaf nu geopend. De dj's van Omroep Brabant geven alvast wat tips.

Wat zijn favorieten van de dj's? Maar er zijn veel meer liedjes die kans maken op een plek in de ultieme Brabantse hitlijst. "Ik wil graag een lans breken voor Bjorn van der Doelen en Leo Alkemade", zegt Omroep Brabant-dj Koen Wijn. "Leo maakt echt ontzettend mooie liedjes, zoals 'Van een andere planeet' over Mathieu van der Poel of 'Feest voorbij', de titelsong van de film Champagne'.

Grote kans dat 'Brabant' van Guus Meeuwis op 1 staat. Het officieuze Brabantse volkslied voert al vijf jaar op rij de Top 100 aan. Ook monumenten als Frans Bauer, Corry Konings en Vader Abraham zijn vaste bewoners van de Brabantse Top 100.

Stemmen maar! Tot en met 2 juli negen uur 's avonds kun je stemmen op jouw 10 favoriete nummers van Brabantse bodem. De Top 100 wordt uitgezonden op de Dag van de Zachte G , dinsdag 7 juli.

Koen hoopt ook dat 'Gaia' van Valensia in de Top 100 wordt gestemd. "Hij heet eigenlijk Aldous Clarkson en komt uit Waalwijk. Hij heeft het nummer zelf georkestreerd. Een liedje van buitenlandse proporties, bijna on-Nederlands goed. Een onbekende wereldster van Brabantse bodem."

Mensen moeten hun hart volgen

Maar Koen hoopt vooral dat mensen hun hart volgen. "Iedereen moet uiteindelijk de platen van zijn voorkeur kiezen. Verdiep je in wat er allemaal voor moois van onze bodem komt. Deze lijst straalt in honderd platen uit wie we zijn."

Het Brabantse hart van collega-dj Ronny Balk gaat harder kloppen van 'Bij ons in Brabant' van René Schuurmans. "Echt een knaller. Dat liedje dekt honderd procent de lading. Een zin als 'Hier zijn de mensen gastvrij en iedereen hoort erbij', dat is voor mij echt Brabant."

Plek voor nieuwe aanwas

Ronny houdt van frisse, nieuwe aanwas als Flemming en La Fuente. "Ook 'Forever Yours' van Nona is een geweldig nummer. Zij heeft een bijna magistrale stem en maakt muziek die mij persoonlijk raakt, ik hoop dat dit voor meer mensen gaat gelden. Internationale sound uit ons prachtige Brabant."

Dj Hubert Mol verwacht niet veel verrassingen in de 2026-editie van de Brabantse Top 100. "Zo zitten de meeste mensen niet in elkaar. Ze kijken naar wat ze kennen. Maar ik vind dat je soms even buiten je bordje friet om ook eens voor een bordje rijst moet gaan."

Enkele onbekende Brabantse sterren lepelt Hubert direct op. "Er is heel veel uit Brabant wat mooi is. Denk aan countryzanger Koen Vael of Erik van Dijsseldonk. Of Aisha en Iris Pennings. We draaien heel veel nummers van overal uit de wereld, maar hoe mooi is het als je eigen, Brabantse nummers kunt laten horen?"

Stemmen op de Brabantse Top 100 kan hier.