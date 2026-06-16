Afscheidsreceptie wethouders in Werkendam

Drie wethouders van de gemeente Altena nemen afscheid tijdens een receptie op woensdag 24 juni in Werkendam.

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Anneloes van Hunnik, Claudia Schipper en Hans Tanis beëindigen hun periode als wethouder van de gemeente Altena. Dit wordt woensdag 24 juni 2026 gevierd met een afscheidsreceptie in Fort Altena, gelegen aan Tol 8 in Werkendam. De bijeenkomst vindt plaats van vier tot zes uur 's middags.

Tijdens de receptie is er een mogelijkheid om hen persoonlijk te bedanken en afscheid te nemen. Bezoekers kunnen daarnaast een donatie doen aan een goed doel dat door de wethouders is uitgekozen. Hiermee willen zij iets teruggeven aan de gemeenschap.

Het afscheid markeert het einde van hun dienstperiode en biedt inwoners van Altena de gelegenheid om hun waardering te uiten. Fort Altena, een historische locatie, vormt het decor voor dit bijzondere moment.

De wethouders hopen op een grote opkomst en vinden het belangrijk om dit afscheid samen met de inwoners te delen. De receptie is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.