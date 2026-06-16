Wethouder Janine Spoor houdt inloopmoment in Ommel

Wethouder Janine Spoor organiseert op maandag 24 juni een inloopmoment in Ommel. Inwoners kunnen tussen half twee en half drie 's middags terecht in De Kluis.

Gevonden voor jou

Het inloopmoment biedt inwoners van Asten, Heusden en Ommel de kans om op een informele manier met wethouder Janine Spoor in gesprek te gaan. Heb je een vraag, wil je een idee delen, of iets anders bespreken? Iedereen is welkom, van jong tot oud, zonder dat een afspraak nodig is.

Op maandag 24 juni vindt het eerstvolgende koffiemoment plaats in De Kluis in Ommel. De wethouder is daar beschikbaar van 13.30 tot 14.30 uur om met inwoners te praten. Het initiatief is laagdrempelig en speciaal bedoeld om de communicatie tussen inwoners en het gemeentebestuur te verbeteren.

Afwisselende locaties

De koffiemomenten worden niet alleen in Ommel gehouden, maar ook op andere locaties in de gemeente, zoals Asten en Heusden. Ze zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is of gewoon nieuwsgierig. Een volledige lijst van de data en locaties is te vinden op de website van de gemeente Asten.

Het idee achter deze bijeenkomsten is om inwoners de mogelijkheid te geven hun vragen of zorgen direct met de wethouder te bespreken. Het is ook een kans om ideeën te delen die mogelijk bijdragen aan verbeteringen in de gemeente.