Burgemeester Asten wandelt met inwoners

Burgemeester Van Extel – Van Katwijk wandelt op 9 juli met inwoners van Asten.

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Burgemeester Van Extel – Van Katwijk trekt op donderdag 9 juli 2026 haar wandelschoenen aan voor een wandeling met inwoners van Asten. Het is een traditie waarbij ze in gesprek gaat met inwoners op een laagdrempelige manier. De tocht van ongeveer vijf kilometer begint om zeven uur ’s avonds bij het gemeentehuis van Asten.

De burgemeester heeft al vaker met inwoners gewandeld. Eerder trok ze door Asten, Heusden en Ommel. Deze wandelingen bieden een informele gelegenheid voor contact tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Iedereen kan aansluiten, en vooraf aanmelden is niet verplicht.

Start bij het gemeentehuis

De wandeling duurt naar verwachting twee uur. In die tijd is er volop ruimte voor een gesprek over lokale onderwerpen of gewoon een gezellig praatje. Het initiatief moet bijdragen aan een betere verbinding tussen de gemeente en de inwoners.

Hoewel aanmelden niet noodzakelijk is, stelt de organisatie het op prijs als mensen dit vooraf doen. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden zijn te vinden op de website van de gemeente Asten.